09 Mart 2024, Cumartesi
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İşte yenilendi denilen otogarın son hali! Esenler Otogarı faciaya davete çıkarıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Otogarı için bir reklam hazırladı. Eski ve yeni halinin kıyaslandığı otogarda ilginç bir durum vardı. Kötü olarak çekilen sahnelerin hali eskiye değil günümüze ait. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Tepeden tırnağa yeniledik” dediği otogara A Haber ekibi gitti ve içler acısı halini görüntüledi.