- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İşte yeni memur-memur emeklisi ve emekli maaşları! Kuruş kuruş hesaplandı
2022 ENFLASYONU YÜZDE 64,27! 6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI YÜZDE 15,40
REFAH PAYI HARİÇ:
2022 TEMMUZ 2023 OCAK
SSK 2000 ÖNCESİ 4.687 5.408
SSK 2000 SONRASI 2.905 3.353
BAĞ-KUR ESNAF 4.197 4.843
BAĞ-KUR TARIM 3.335 3.849
6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI YÜZDE 16,48
REFAH PAYI HARİÇ:
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 10.605 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI 7.079 TL
MEMUR MAAŞLARI MEVCUT YÜZDE 16.48 ZAMLI
GENEL MÜDÜR 1/4 29.809 34.721
ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ.) 1/4 15.848 18.459
MEMUR (ÜNİV. MEZ.) 9/1 9.707 11.306
ÖĞRETMEN 1/4 12.276 14.299
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 27.574 32.118
BAŞKOMİSER 3/1 15.810 18.415
POLİS MEMURU 8/1 13.747 16.012
UZMAN DOKTOR 1/4 18.853 21.959
HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ.) 5/1 11.828 13.777
MÜHENDİS 1/4 16.205 18.875
TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1 10.100 11.764
PROFESÖR 1/4 25.984 30.266
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311 17.834
VAİZ 1/4 12.752 14.853
MEMUR EMEKLİLERİ (TL)
Emekli Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 21.905,20
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 25.515,18.
Emekli Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 19.361,41
Yeni maaş: 22.552,17
Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.429,13
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.653,45
Emekli Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.269,57
Yeni maaş: 8.467,60
Emekli Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 7.475,52
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.707,49
Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 12.691,14
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 14.782,64
Emekli Polis memuru (8/1)
Mevcut maaş: 7.731,57
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 9.005,73
Emekli Hemşire (Lisans-1/4)
Mevcut maaş: 7.265,86
Yeni maaş: 8.463,27
Emekli Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 9.115,72
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 10.617,99
Emekli Teknisyen (Lise-1/4)
Mevcut maaş: 6.343,71
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 7.389,15
Emekli Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 17.340,84
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 20.198,61
Emekli İmam-hatip
Mevcut maaş: 7.475,52
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.707,49
Emekli Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 7.475,52
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.707,49