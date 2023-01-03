İşte yeni memur-memur emeklisi ve emekli maaşları! Kuruş kuruş hesaplandı

TÜİK verilerine göre enflasyon aralık ayında 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Böylece memur-memur emeklisi ve emekli maaşları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,40 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16,48 oranında artacak. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kuruş kuruş hesaplanan yeni memur-memur emeklisi ve emekli maaşlarını canlı yayında söyledi.

2022 ENFLASYONU YÜZDE 64,27! 6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI YÜZDE 15,40

REFAH PAYI HARİÇ:

2022 TEMMUZ 2023 OCAK

SSK 2000 ÖNCESİ 4.687 5.408

SSK 2000 SONRASI 2.905 3.353

BAĞ-KUR ESNAF 4.197 4.843

BAĞ-KUR TARIM 3.335 3.849

6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI YÜZDE 16,48

REFAH PAYI HARİÇ:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 10.605 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI 7.079 TL

MEMUR MAAŞLARI MEVCUT YÜZDE 16.48 ZAMLI

GENEL MÜDÜR 1/4 29.809 34.721

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ.) 1/4 15.848 18.459

MEMUR (ÜNİV. MEZ.) 9/1 9.707 11.306

ÖĞRETMEN 1/4 12.276 14.299

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 27.574 32.118

BAŞKOMİSER 3/1 15.810 18.415

POLİS MEMURU 8/1 13.747 16.012

UZMAN DOKTOR 1/4 18.853 21.959

HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ.) 5/1 11.828 13.777

MÜHENDİS 1/4 16.205 18.875

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1 10.100 11.764

PROFESÖR 1/4 25.984 30.266

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311 17.834

VAİZ 1/4 12.752 14.853

MEMUR EMEKLİLERİ (TL)

Emekli Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 21.905,20

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 25.515,18.

Emekli Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 19.361,41

Yeni maaş: 22.552,17

Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.429,13

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.653,45

Emekli Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.269,57

Yeni maaş: 8.467,60

Emekli Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.707,49

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 12.691,14

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 14.782,64

Emekli Polis memuru (8/1)

Mevcut maaş: 7.731,57

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 9.005,73

Emekli Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut maaş: 7.265,86

Yeni maaş: 8.463,27

Emekli Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 9.115,72

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 10.617,99

Emekli Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut maaş: 6.343,71

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 7.389,15

Emekli Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 17.340,84

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 20.198,61

Emekli İmam-hatip

Mevcut maaş: 7.475,52

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.707,49

Emekli Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.707,49

