İşte TSK’nın yıkıcı gücü olacak silah ve araçlar! Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı…

Türk Savunma Sanayii 2024 yılında birçok dev projeyi hayata geçirecek. Bunlardan en önemlisi ise insansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma. İHA ve SİHA'lar, uzun menzilli füzeler ve silah kuleleri gelecek yıl envantere alınacak. Uluslararası arenada ses getirecek Türk silah ve araçlarıyla ilgili dosyamızı izliyoruz...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN