İşte TSK’nın gücü! Hedef nokta atışla yok edildi

Ateş Serbest Tatbikatı-2024, TSK'nin envanterinde bulunan silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün tanıtılması maksadıyla devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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