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İşte TSK’nın gücü! Hedef nokta atışla yok edildi

İşte TSK’nın gücü! Hedef nokta atışla yok edildi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 15:47
Ateş Serbest Tatbikatı-2024, TSK'nin envanterinde bulunan silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün tanıtılması maksadıyla devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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