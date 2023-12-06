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İşte Seçil Erzan'ın telefon trafiği! Bilirkişi raporunda neler var?

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Giriş: 06.12.2023 17:35
Fon banka müdürü Seçil Erzan'ın soruşturma kapsamında geçmişe dönük 6 aylık cep telefonu kayıtları da çıkarıldı. İşte Erzan'ın telefon trafiği...
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İşte Seçil Erzan’ın telefon trafiği! Bilirkişi raporunda neler var?
İşte Seçil Erzan'ın telefon trafiği! Bilirkişi raporunda neler var?
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