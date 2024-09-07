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İşte Pazarcık'taki deprem anlarına ait görüntüler

İşte Pazarcık'taki deprem anlarına ait görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 10:40
Güncelleme:07.09.2024 10:41
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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