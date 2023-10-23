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İşte Netanyahu’nun hizmet ettiği sapkın siyonist zihniyet! İsrailli Haham Yaron Reuven: Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor

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Giriş: 23.10.2023 14:41
Katil İsrail Gazze’de kadın çocuk, demeden soykırım yapıyor. İsrailli Haham Yaron Reuven’ın açıklamaları çocuk katliamlarını nasıl dinsel şablona oturtmaya çalıştıklarını gözler önüne serdi. Reuven, “Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor. Kutsal kitabımız savaş zamanında kimseyi sağ bırakmamamızı emrediyor. Merhamet yok. Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz. Merhamet ederseniz o çocuğun büyüdüğü zaman öldüreceği kurbana karşı gaddarlık etmiş olursunuz. Çünkü o çocuğunun büyüyeceği ideoloji babasının ideolojisinden daha kötüdür. Tevrat’ın 25inci bölümün 19uncu ayetinde, erkeklerin kadınların ve çocukların yaşama hakkı yoktur der. Tanrı çocukların da öldürülmesini emrediyor.” ifadelerini kullandı.
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