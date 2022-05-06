İşte muhalefetin göçmen üzerinden Türkiye'ye kurmak istediği tuzak! Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür açıkladı

A Haber’de Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi ele alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Sığınmacılar üzerinden siyasete soyunan muhalefetin Türkiye’yi itibarsızlaştırmak istediğini belirten Mahmut Övür, “Muhalefet siyaset üretemediği için, böyle bir konuyu ırkçı bir şekilde kullanıyor” dedi. Övür, muhalefetin kirli planını deşifre ederek, “Sadece Başkan Erdoğan çıktı ve dünyaya 'vicdanınız batsın' diye bas bas bağırdı. Böyle bir Türkiye var ve Esed’e mahkûm etmek istiyorlar. O eli katille görüşüp, bunları (göçmenler) zorla oraya götürüp öldürmek isliyorlar. Ve sonra da Türkiye’yi suçlamak istiyorlar. Sen gönderdin öldürdüler gibi kaba, insan aklıyla uymayan bir siyaset üretiyorlar. Bu konuda hakikaten taviz vermememiz gerekiyor.” şekline konuştu.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında bazı kesimler ve siyasi alanda muhalefet "Sığınmacılar üzerinden provokasyon mu amaçlıyor? sorusuna yanıt arandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, son dönemde yaşanan olaylara, algı operasyonlarına ve ortaya atılan çirkin iddialara dair kritik tespitlerde bulundu.

İşte Mahmut Övür'ün o açıklamaları:

"FELAKET BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Öyle bir felaket bir durumla karşı karşıyayız ki, bence bu Türkiye'deki muhalefet siyaset üretemedikleri için böyle bir konuyu da bence iğrenç ve ırkçı bir şekilde kullanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener hepsi kullanıyor. 2018 seçimlerinden beri zaman zaman kullandılar tutmadı.

"ÇİRKİN ŞEKİLDE KULLANIYORLAR"

Şimdi bunu 2023 seçimlerine giderken çok daha çirkin bir şekilde kullanmaya başladılar. Filimler falan yapıyorlar. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rakamları veriyor. Ben defalarca da yazdım. Doğrudur belki bir iletişim eksikliği var ama şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor; bazı muhalifler ne derseniz deyin inanmıyorlar, inanmak istemiyorlar ve daha doğrusu çarpıtmak istiyorlar.

"MUHALEFET YALANLARINI DÜZELTMEDİ"

Prof. Dr. Bengi Başer denilen birisi var. Daha 2 gün önce tweet attı. Başer "Televizyonlardan duyduğum kadarıyla Türkiye'deki 8 milyon Suriyeli seçmen yapılmış" diyor. Tweetin altında o kadar eleştiri var. İnsanlar diyor bu yalan. Bu bilgiler Göç Başkanlığının dokümanlarında sitesinde var. Nereden gelmiş, ne kadar insan var, sosyolojik yapıları, suç oranları hepsi var. Ama Kemal Bey'e gel anlat. Daha dün Kemal Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağırıyor "Sınırlarımız yol geçen hanı gibi, akın akın göçmen geliyor" diyor. 1 ay önce bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkıp "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan Katar'a satıldı" demedi mi? ve bunu düzeltti mi? Düzelmedi.

"TÜRKİYE'Yİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Bu göçmen meselesi daha vahim bir meseledir. Bakın Türkiye'yi itibarsızlaştırmak istiyorlar. Çünkü Türkiye, dünyada merhamet ve adalet açısından örnek bir ülke tavrı gösterdi. Akdeniz'in karanlık sularında dünyanın vicdanı sızlarken Türkiye onlara sahip çıktı. Hiç birisi (muhalefet) buna kalkıp siyaset üretmediler. Sadece Başkan Erdoğan çıktı ve dünyaya "vicdanınız batsın" diye bas bas bağırdı. Böyle bir Türkiye var ve Esed'e mahkûm etmek istiyorlar. O eli katille görüşüp, bunları zorla oraya götürüp öldürmek isliyorlar. Ve sonra da Türkiye'yi suçlamak istiyorlar. Sen gönderdin öldürdüler gibi kaba, insan aklıyla uymayan bir siyaset üretiyorlar. Bu konuda hakikaten taviz vermememiz gerekiyor.



