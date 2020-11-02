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İşte muhalefetin deprem skandalları: Birlik zamanında bile depremi siyasete alet ettiler

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Giriş: 02.11.2020 17:45
Güncelleme:02.11.2020 19:34
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye'deki her kesim İzmir için birlik olurken muhalefet yine sınıfta kaldı. Muhalefet partilerinden yapılan açıklamalarda deprem siyasete alet edildi. Acılar üzerinden siyaset yapan bazı isimlere sosyal medyadan tepki yağdı. İşte muhalefet partilerinde görevli isimlerin İzmir depremine yönelik paylaşımları...
İşte muhalefetin deprem skandalları
İşte muhalefetin deprem skandalları
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