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İşte Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali

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Giriş: 16.11.2021 09:48
Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Çağıran, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların parlayan isimlerinden olan Çağıran'ın yıllar içinde yaşadığı değişim ise olay oldu. Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönen güzel oyuncunun eski hali görenleri şoke etti. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Merve Çağıran'ın estetiksiz hali...
İşte Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali
İşte Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali
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