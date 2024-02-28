28 Şubat 2024, Çarşamba
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İşte KAAN'ın yapım aşamasından görüntüler!
Milli muharip uçak KAAN geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye savunma alanında büyük bir gurur yaşarken KAAN'ın üretilen ilk parçasını "Kalorifer peteğine" benzeten CHP yandaşı medya ise sessizliğe gömüldü. TUSAŞ bugün KAAN'ın yapım aşamasından görüntüler paylaştı.