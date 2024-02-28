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İşte KAAN'ın yapım aşamasından görüntüler!

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Giriş: 28.02.2024 11:07
Milli muharip uçak KAAN geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye savunma alanında büyük bir gurur yaşarken KAAN'ın üretilen ilk parçasını "Kalorifer peteğine" benzeten CHP yandaşı medya ise sessizliğe gömüldü. TUSAŞ bugün KAAN'ın yapım aşamasından görüntüler paylaştı.
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