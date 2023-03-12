İşte İstanbul’daki ilk rezerv alanı

İstanbul'da deprem seferberliği için kollar sıvandı, riskli olduğu düşünülen 1 buçuk milyon konutun taşınması planlanıyor. 80 bin konut için rezerv alan belli oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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