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İşte ilk özgün turbojet motorları! A Haber Atmaca füzesinin motorunun üretildiği fabrikada

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 14:05
Türkiye artık kendi seyir füzeleri için turbojet motorlarını üretiyor. A Haber izleyicilerini yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla üretimin yapıldığı İstanbul'daki o tesise götürdü ve o motorların son halini ekranlara getirdi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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İşte ilk özgün turbojet motorları! A Haber Atmaca füzesinin motorunun üretildiği fabrikada
İşte ilk özgün turbojet motorları! A Haber Atmaca füzesinin motorunun üretildiği fabrikada
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