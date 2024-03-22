İşte ilk özgün turbojet motorları! A Haber Atmaca füzesinin motorunun üretildiği fabrikada

Türkiye artık kendi seyir füzeleri için turbojet motorlarını üretiyor. A Haber izleyicilerini yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla üretimin yapıldığı İstanbul'daki o tesise götürdü ve o motorların son halini ekranlara getirdi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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