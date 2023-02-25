İşte Gölbaşı'nı yıkan fay kırığı! Balkar Beldesi'nde 4 metrelik kayma

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçen fay kırığı ilçede büyük yıkıma yol açtı. Fay Balkar beldesinde de büyük hasara yol açtı ve 4 metrelik kaymaya yol açtı. Bölgedeki durumu A Haber ekiplerinden Hande Bayraktar ve Mahmet Karataş aktardı.

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