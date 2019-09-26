İşte CHP'nin PKK'yı kınayamadığı o görüntüler | Video

Muğla Büyükşehir Meclisi orman yangınlarını üstlenen PKK'yı kınamamıştı. Toplantı görüntüleri ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün toplantıda, PKK'yı kınamanın örgütü güçlendirebileceğini iddia ediyor ve dikkat çekici ifadeler kullanıyor. Başkan Osman Gürün, "Ben kesin ve net olan bilgilere dayanmadan orman yangını ile PKK'yı birleştiremem. PKK'yı eleştirelim diyorsak bir gerekçeye bağlayarak PKK'yı eleştirelim. PKK'yı eleştirelim derken orman yangınlarıyla birleştirmeyelim." diyerek skandal sözler kullanıyor.