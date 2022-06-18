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İşte Avrupa’nın şımarık çocuğu Atina gerçeği! PKK’ya nasıl destek verdi?

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Giriş: 18.06.2022 14:59
Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması, Akdeniz'deki provokatif adımları bölgede tansiyonu yükseltti. Türkiye'ye zarar vermek amacıyla terör örgütleriyle iş birliği yapan Atina, bir dönem PKK elebaşı Öcalan'a bile kapılarını açtı, topraklarında PKK ve DHKP-C kampları kurdu. Atina, bugün ise Türkiye’den kaçan FETÖ'cülere yuva oldu. İşte geçmişten günümüzü Türkiye-Yunanistan ilişkileri…
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