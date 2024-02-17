17 Şubat 2024, Cumartesi
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İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıkladığı projeler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Ocak tarihinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıttığı Murat Kurum seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi Kurum'un 'İstanbul Vizyonu' kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmi hazırlandı. İşte detaylar...