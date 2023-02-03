İstanbul’un fethinin başladığı yer: Aydos Kalesi! Bugün yeni yüzüyle açılıyor

İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak görülen Aydos Kalesi'nin 12 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Başkan Erdoğan, bugün Sultanbeyli'de bulunan kalenin açılışını gerçekleştirecek. Peki Aydos Kalesi'nin hikayesi ne? Kale nasıl fethedildi? İşte detaylar...

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