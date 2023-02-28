İstanbul'un deprem risk haritası! Hangi ilçeler riskli?

Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük felaketten sonra İstanbul'da deprem beklentisi, hangi ilçelerin dayanıklı olduğu sorusunu da akıllara getirdi. İstanbul'un deprem risk haritası A Haber canlı yayınına katılan jeoloji mühendisi Doç. Dr. Ömer Ündül anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN