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İstanbul'un deprem risk haritası! Hangi ilçeler riskli?

A Haber
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Giriş: 28.02.2023 16:06
Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük felaketten sonra İstanbul'da deprem beklentisi, hangi ilçelerin dayanıklı olduğu sorusunu da akıllara getirdi. İstanbul'un deprem risk haritası A Haber canlı yayınına katılan jeoloji mühendisi Doç. Dr. Ömer Ündül anlattı.
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