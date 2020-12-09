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İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz! İmamoğlu'nun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ali Ata pişmanlığını dile getirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemindeki müziğini hazırlayan sanatçı Ali Ata önemli açıklamalarda bulundu. "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" sözleriyle İBB Başkanı İmamoğlu'na verdiği destek nedeniyle pişman olduğunu belirten Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" ifadeleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.