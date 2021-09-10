10 Eylül 2021, Cuma
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İstanbulluların trafik çilesi! Megakentin trafiği bitmek bilmiyor
İstanbullu'nun ortak çilesini A Haber ekranlara taşıdı. O çilenin adı trafik. İşe gitmek ayrı dert, eve dönmek ayrı dert oldu. İstanbullu sürücüler isyan etti. Bozulan araçlar yanan araçlar ve geç gelen otobüsler işte İstanbullu’nun çilesi bitmek bilmiyor. Toplu ulaşımı kullanmak isteyen megakentlilerin bu noktada çilesi devam ediyor.