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İstanbul'daki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı

A Haber
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Giriş: 30.07.2023 08:59
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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