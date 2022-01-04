İstanbul'da zehir tacirlerine dev operasyon: 28 gözaltı

İstanbul odaklı üç şehirde gerçekleştirilen helikopter destekli narkotik operasyonunda hakkında arama kararı bulunan 30 şahısın 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, sabah sularında Anadolu Yakası'ndaki pek çok adrese aynı zamanlı operasyon düzenledi.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Operasyona havadan helikopter, adresleri aramada da hassas burunlu narkotik köpeği Alf görev almıştı.

28 GÖZALTI

İstanbul merkezli operasyonun Bursa ve İzmir'de de yapıldığı öğrenildi. İstanbul'da adresleri önceden tespit edilen 30 kişiden 28'i polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu maddenin de geçirildiği öğrenildi.