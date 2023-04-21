İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

AK Parti hükümeti projelerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin incisi mega kent İstanbul’un yenilenmesi için kritik dönemece giriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da ‘Yüzyılın Dönüşümü’nün bugün başlayacağını duyurdu. Kurum önemli açıklamalarda bulundu.

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