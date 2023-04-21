İstanbul’da ‘Yüzyılın Dönüşümü’ başlıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Yarısı bizden kampanyası

AK Parti hükümeti projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakan Kurum, İstanbul’da ‘Yüzyılın Dönüşümü’nün bugün başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda 1.5 milyonluk dönüşümün ilk temellerini atıldı. Başkan Erdoğan tarihi dönüşüm projesinin temel atma ve anahtar teslim etme töreninde konuştu. Başkan Erdoğan İstanbul için hazırlanan büyük müjdeleri "Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli evler için ister yerinde ister rezerv alanda inşa edilecek yeni evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 120 m2 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalan tutara 10 yıl vade. 100 m2 2+1 ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek." sözleriyle ifade etti.

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