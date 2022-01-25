İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında kapatan yollar ve yaşanan kriz sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 24 saat içinde afetin izlerini silmeye çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu yoğun kar yağışının perşembe gününe kadar süreceğinin altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu bu süreç boyunca Marmaray'ın tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini de belirtti. İşte detaylar... .