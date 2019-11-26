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26.11.2019

İstanbul’da uyuşturucu tacirine nefes kesen operasyon!

İstanbul’da "üst torbacı" denilen zehir tacirine operasyon kritik bir düzenlendi. Nefes kesen operasyonda uyuşturucu satıcısının kaçmak için gizli geçitleri kullanmaya çalıştığı tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.


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