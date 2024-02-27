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İstanbul'da trafik yoğunluğu! İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 09:03
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 63 civarında seyrediyor. İstanbul’da son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural canlı yayında aktardı.
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