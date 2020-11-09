İstanbul'da şoke eden görüntü! Dere mavi siyah akıyor ve Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor

Sultangazi'de, bir fabrikanın bıraktığı düşünülen kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi akan dere, Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor. Kimi zaman siyah, kimi zaman ise mavi akan derenin hemen yanında İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi bulunuyor. Bölgeye giden A Haber muhabiri Hande Bayraktar gelişmeleri aktardı.