İstanbul’da selin nedenleri! İhmal edilen dereler vatandaşın kabusu oldu

İstanbul'da 3 hafta arayla yağan yağmur büyük yıkıma yol açtı. Peki üst üste meydana gelen sel iklim değişikliğinden kaynaklı mı, yoksa yetersiz alt yapıdan dolayı mı? A Haber ekipleri selin vurduğu ilçelere gidip yerinde inceledi. İşte tüm detaylar…

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