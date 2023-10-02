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İstanbul’da selin nedenleri! İhmal edilen dereler vatandaşın kabusu oldu

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 14:41
İstanbul'da 3 hafta arayla yağan yağmur büyük yıkıma yol açtı. Peki üst üste meydana gelen sel iklim değişikliğinden kaynaklı mı, yoksa yetersiz alt yapıdan dolayı mı? A Haber ekipleri selin vurduğu ilçelere gidip yerinde inceledi. İşte tüm detaylar…
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