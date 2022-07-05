05 Temmuz 2022, Salı
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İstanbul’da PKK’ya 11 ilçede operasyon! 9 PKK şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 11 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki teröristler ile irtibatı olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 300 avro ve 3 bin lira para ele geçirildi.