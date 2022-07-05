05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’da PKK’ya 11 ilçede operasyon! 9 PKK şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul’da PKK’ya 11 ilçede operasyon! 9 PKK şüphelisi gözaltına alındı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2022 09:16
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 11 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki teröristler ile irtibatı olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 300 avro ve 3 bin lira para ele geçirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görüntüler geldi! Şafak baskını
Görüntüler geldi! Şafak baskını
Nefes Operasyonu! 214 gözaltı kararı
Nefes Operasyonu! 214 gözaltı kararı
Nefes operasyonu! Flaş açıklamalar
Nefes operasyonu! Flaş açıklamalar
Firari FETÖ’cüler saklandıkları evde yakalandı!
Firari FETÖ'cüler saklandıkları evde yakalandı!
29 yıldır dinmeyen acı!
29 yıldır dinmeyen acı!
Duygulandıran vasiyet: Adımı versinler
Duygulandıran vasiyet: Adımı versinler
Memur maaşları ne kadar oldu?
Memur maaşları ne kadar oldu?
Ankara’da kritik zirve!
Ankara'da kritik zirve!
Diyarbakır’da polis karakoluna EYP’li saldırı
Diyarbakır’da polis karakoluna EYP’li saldırı
İşte CHP’nin 3 Cumhurbaşkanı adayı
İşte CHP’nin 3 Cumhurbaşkanı adayı
Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek!
Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek!
Sağlık üzerinden yeni kaos planı
Sağlık üzerinden yeni kaos planı
Daha Fazla Video Göster