İstanbul’da PKK’ya 11 ilçede operasyon! 9 PKK şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 11 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki teröristler ile irtibatı olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 300 avro ve 3 bin lira para ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN