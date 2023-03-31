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İstanbul’da otobüs durağı işgalleri! Yolda beklemek zorundalar

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 09:39
İstanbul'da birçok otobüs durağı sorumsuz sürücülerin yaptığı parklar nedeniyle kullanılamıyor. Şoförler durağa yanaşamayınca, yolcular yola çıkıp otobüs beklemek zorunda kalıyor. İşte trajikomik anlar…
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İstanbul’da otobüs durağı işgalleri!
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