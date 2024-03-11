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İstanbul'da metro ağı genişliyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 11.03.2024 16:44
Dün Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metro hattı hizmete açıldı. Peki Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'a hangi metro hatlarını kazandırdı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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İstanbul’da metro ağı genişliyor
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