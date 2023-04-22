22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandı! Riskli yapılar yıkıldı, yerlerine sağlam binalar inşa edilecek

İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandı! Riskli yapılar yıkıldı, yerlerine sağlam binalar inşa edilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2023 15:38
Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında çalışmalara başlandı. Tuzla'da 281 hak sahibinin olduğu sitenin yıkımı gerçekleştirildi. Riskli yapılar yıkıldı, yerlerine sağlam binalar inşa edilecek. A Haber muhabiri Pınar Özenç o noktadan son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’ye saldırılar! Flaş açıklama
AK Parti'ye saldırılar! Flaş açıklama
Bedava vaadin sonu!
"Bedava" vaadin sonu!
BBP’de aday tanıtımı ve bayramlaşma!
BBP’de aday tanıtımı ve bayramlaşma!
İstanbul’da kentsel dönüşüm hızlandı!
İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandı!
Muhalefette kimlik istismarı!
Muhalefette kimlik istismarı!
Batı’nın gündemi Türkiye seçimleri
Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
İşte köy evleri!
İşte köy evleri!
Daha Fazla Video Göster