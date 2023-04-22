İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandı! Riskli yapılar yıkıldı, yerlerine sağlam binalar inşa edilecek

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında çalışmalara başlandı. Tuzla'da 281 hak sahibinin olduğu sitenin yıkımı gerçekleştirildi. Riskli yapılar yıkıldı, yerlerine sağlam binalar inşa edilecek. A Haber muhabiri Pınar Özenç o noktadan son durumu aktardı.

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