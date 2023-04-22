22 Nisan 2023, Cumartesi
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İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandı! Riskli yapılar yıkıldı, yerlerine sağlam binalar inşa edilecek
Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında çalışmalara başlandı. Tuzla'da 281 hak sahibinin olduğu sitenin yıkımı gerçekleştirildi. Riskli yapılar yıkıldı, yerlerine sağlam binalar inşa edilecek. A Haber muhabiri Pınar Özenç o noktadan son durumu aktardı.