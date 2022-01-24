İstanbul’da kar ne zamana kadar sürecek?

İstanbul'da dünden beri süren kar yağışı giderek şiddetini artırması ulaşımdaki aksamaları ve trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Şehir genelinde trafik adeta dururken A Haber muhabirleri sahaya inerek İstanbul'un farklı bölgelerindeki son durumu paylaştı. Yayın arasında yakınına yıldırım düşen A Haber Muhabiri Esra Keskin kar yağışının ne zamana kadar süreceğini paylaşırken, A Haber muhabiri Aykut Gül ise İETT otobüsünün Edirne yolunu kapattığı anları görüntüledi. İşte detaylar...