06 Temmuz 2021, Salı
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İstanbul’da kapatılan yol vatandaşları mağdur etti!
İstanbul'da Sarıyer Tarabya'da bulunan bir yol, iddiaya göre Alpaslan İlköğretim Okulu yeniden yapım inşaatının başlamasıyla birlikte çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Daha sonra hasar giderildi ancak kapatılan yol açılmadı. Tabii o güzergahı kullanan mahalle sakinleri, yolun araç trafiğine kapatılması nedeniyle mağdur oldu.