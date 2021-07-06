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İstanbul’da kapatılan yol vatandaşları mağdur etti!

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Giriş: 06.07.2021 16:47
İstanbul'da Sarıyer Tarabya'da bulunan bir yol, iddiaya göre Alpaslan İlköğretim Okulu yeniden yapım inşaatının başlamasıyla birlikte çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Daha sonra hasar giderildi ancak kapatılan yol açılmadı. Tabii o güzergahı kullanan mahalle sakinleri, yolun araç trafiğine kapatılması nedeniyle mağdur oldu.
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