İstanbul'da kalpazan çetesine operasyon!

İstanbul'da sahte para bastıkları ileri sürülen iki şebekeye polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda madeni para ele geçirildi. Detayları operasyonu takip eden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul'da sahte para bastıkları ileri sürülen iki şebekeye polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda madeni para ele geçirildi. Detayları operasyonu takip eden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.



Mali polis sahte para basan çeteye operasyon düzenledi.





Sahte madeni euroları yurt dışına gönderileceği öğrenildi.