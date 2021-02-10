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İstanbul'da kalpazan çetesine operasyon!
İstanbul'da sahte para bastıkları ileri sürülen iki şebekeye polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda madeni para ele geçirildi. Detayları operasyonu takip eden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
İstanbul'da sahte para bastıkları ileri sürülen iki şebekeye polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda madeni para ele geçirildi. Detayları operasyonu takip eden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
İstanbul'da sahte para bastıkları ileri sürülen iki şebekeye polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda madeni para ele geçirildi. Detayları operasyonu takip eden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
Mali polis sahte para basan çeteye operasyon düzenledi.
Sahte madeni euroları yurt dışına gönderileceği öğrenildi.