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İstanbul'da İETT çilesi bitmiyor! Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı! Onlarca vatandaş facianın eşiğinden döndü

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Giriş: 03.02.2023 09:40
İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yükselen alevler büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü. Çok sayıda yolcu taşıyan İETT aracında çıkan yangının nedeni araştırılıyor. İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte "kabusa" dönen İETT araçlarında hergün milyonlarca insan seyahat ediyor. Kazaları, yangınları, arızalarıyla hafızalara kazınan bu toplu taşıma araçlarında yaşanan faciaların önüne geçemeyen İmamoğlu, halkın gözünde "yetersiz başkan" olarak lanse ediliyor. Israrla İETT'deki skandallara kökten bir çözüm bulmak yerine, halkının hergün "çile" çekmesini izleyen CHP'li İBB Başkanı yine eleştirilerin hedefindeki isim oldu.
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