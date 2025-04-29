İstanbul’da hasar tespit çalışmaları! 18 binden fazla bina incelendi

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, "İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar; 18.074 binayı inceledik. 16.434 binanın hasarsız, 1.640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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