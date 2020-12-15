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İstanbul’da eve kurşun yağdıran saldırgan polisleri tehdit etti: Sizi Doğu’ya sürdürürüm

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Giriş: 15.12.2020 11:16
Güncelleme:15.12.2020 11:42
Sultanbeyli’de gece saatlerinde bir evi hedef alan silahlı saldırgan ve arkadaşı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs polislere tehditler savurarak “Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim” dedi. Kurşunların hedefi olan dairede yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken olay yeri inceleme ekipleri çevredeki tüm delilleri topladı. Yedi kovanın bulunduğu olay yerinde ikametgaha yönelik silahlı saldırının tüm yönleri ekiplerin çalışmasının ardından tespit edilecek.
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