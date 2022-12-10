İstanbul'a lodos uyarısı! Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkacak

Meteoroloji'den lodos ve sağanak yağış uyarısı geldi. Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de lodos ve kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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