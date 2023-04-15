15 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'a "Finans Merkezi" olmak çok yakışacak! Dev projenin fikir temelinde Berat Albayrak imzası...

İstanbul'a "Finans Merkezi" olmak çok yakışacak! Dev projenin fikir temelinde Berat Albayrak imzası...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2023 01:21
Ekonomi dünyasının merakla ve heyecanla beklediği İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı 17 Nisan günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle birlikte hizmete alınacak. Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi; göz kamaştıran mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye’nin yüz akı olacak. Projede bankaları etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor. 2020 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak alanındaki derin vizyonuyla birlikte önümüzdeki günlerde hizmete alınacak tesisin kurulumu konusunda adeta düşünce temellerini atarken bu önemli projenin yapılmasına giden yolda kritik rol üstlenmişti. Albayrak 2020 yılında yaptığı paylaşımda "İstanbul’a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Albayrak döneminde yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak o dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
İstanbul’a Finans Merkezi olmak çok yakışacak
İstanbul'a "Finans Merkezi" olmak çok yakışacak
İnsan sevdasından vazgeçer mi?
"İnsan sevdasından vazgeçer mi?"
CHP-HDP’ye sert sözler
CHP-HDP'ye sert sözler
14 Mayıs zaferiyle tescil edilecek
"14 Mayıs zaferiyle tescil edilecek"
Selahaddin Eyyubi Camii açıldı
Selahaddin Eyyubi Camii açıldı
Teröristlere gerekli cevabı verelim
"Teröristlere gerekli cevabı verelim"
A Haber’de değerlendirdiler: FETÖ’den icazet alıp...
A Haber'de değerlendirdiler: FETÖ’den icazet alıp...
İşte orijinal oy pusulası
İşte orijinal oy pusulası
HDP’nin adı değişti terörle bağı değişmedi
HDP'nin adı değişti terörle bağı değişmedi
İşte 600 Evler Sitesi’nin bilirkişi raporu!
İşte 600 Evler Sitesi'nin bilirkişi raporu!
4 katlı bir bina çöktü!
4 katlı bir bina çöktü!
Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti
Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti
Daha Fazla Video Göster