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İstanbul ve Kırklareli'de terör operasyonu! Hangi HDP ilçe başkanları gözaltında?

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 10:23
İstanbul ve Kırklareli'de 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları dahil 20 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Mehmet Karataş aktardı.
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