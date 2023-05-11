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İstanbul Kız Kulesi'ne kavuşuyor! Ziyaretçiler anıt eser olarak gezebilecek

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 10:03
İstanbul simge yapısı Kız Kulesi’ne sonunda kavuşuyor. Kız kulesi 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuştu. Tarihi yapı, bugün müze olarak ziyaretçilere kapılarını açacak. A Haber muhabiri Pınar Özenç son durumu canlı yayında anlattı.
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