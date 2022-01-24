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İstanbul kar altında! Sokaklarda son durum ne?

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 09:45
A Haber ekipleri İstanbul’u beyaza bürüyen kar yağışı sonrası sokak aralarına girdi ve son durumu ekran getirdi. Çöp arabalarının giremediği sokaklarda belediye ekipleri dikkatli şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve hizmeti aksatmamaya çalışıyor. Yürümenin bile zor olduğu sokaklara arabalar girmiyor ve risk almıyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı bilger Kutludağ aktardı.
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