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İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! 427 kilo uyuşturucu ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 22.07.2023 15:36
İstanbul Havalimanı'da Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Güney Amerika çıkışlı ve yurt dışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İşte detaylar...
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