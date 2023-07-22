İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! 427 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'da Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Güney Amerika çıkışlı ve yurt dışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İşte detaylar...

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