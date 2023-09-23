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İstanbul Fındıklı'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı

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Giriş: 23.09.2023 16:58
T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.
İstanbul Fındıklı’da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı
İstanbul Fındıklı'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı
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