30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.09.2019

İstanbul depremiyle ilgili yeni görüntü! THY görevlisi yolcuyu böyle korudu...

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem sırasında Türk Hava Yolları (THY) görevlisi, uçuş işlemleri için bekleyen kadın yolcuyu yanına alarak bankonun altına girdi.

Güvenlik kamera görüntülerini twitter hesabında yayınlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuyu koruma altına alan THY görevlisini tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde Marmara denizinde yaşanan deprem, İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Deprem sırasında uçuş işlemleri için bankoya gelen bir kadın yolcu, THY görevlisi tarafından adeta koruma altına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda deprem olduğunu anlayınca kadın yolcuyu da yanına alarak uçuş işlemlerinin yapıldığı bankonun altına giren THY görevlisi, büyük takdir topladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi güvenlik kamera görüntülerine twitter hesabından paylaşarak THY yolcu hizmetleri görevlisini tebrik etti. Ekşi, "Yolcumuz her zaman bize emanet. Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Ankara Mamak’ta halk otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var | Video
Son dakika: Ankara Mamak’ta halk otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var | Video
Ankara Valisi Vasip Şahin'den halk otobüsü kazasıyla ilgili ilk açıklama
Ankara Valisi Vasip Şahin'den halk otobüsü kazasıyla ilgili ilk açıklama
İstanbul'da tatil edilen 29 okuldaki öğrencilerin yeni okulları belli oldu
İstanbul'da tatil edilen 29 okuldaki öğrencilerin yeni okulları belli oldu
THY görevlisi depremde yolcuyu böyle korudu...
THY görevlisi depremde yolcuyu böyle korudu...
AK Parti'den yeni yargı paketiyle ilgili açıklama
AK Parti'den yeni yargı paketiyle ilgili açıklama
CHP’li İmamoğlu’na bir şok daha!
CHP’li İmamoğlu’na bir şok daha!
Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?
Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?
Konut kredileri nasıl yapılandırılacak?
Konut kredileri nasıl yapılandırılacak?
Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu
Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: 1 ay daha sürebilir
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: 1 ay daha sürebilir
HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı baba: HDP, PKK demektir
HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı baba: HDP, PKK demektir
Erdoğan flaş Cemal Kaşıkçı mesajı
Erdoğan flaş Cemal Kaşıkçı mesajı
Daha Fazla Video Göster