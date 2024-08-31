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İsrail’in Mecsid-i Aksa’ya sinagog hayali! Türk halkı ne diyor?

İsrail’in Mecsid-i Aksa’ya sinagog hayali! Türk halkı ne diyor?

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 12:15
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir “Mescid-i Aksa’da sinagog inşa edeceğiz." açıklamasıyla provokasyona imza atmıştı. Peki halk İsrailli bakanın cüretkar söylemi hakkında ne düşünüyor? İşte cevaplar…
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