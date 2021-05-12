İsrail’in demir kubbesi nasıl çöktü? Uzman isim A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... İsrail füze savunma sistemi Hamas roketlerini durduramadı. Peki bu sistem nasıl çöktü? Özellikleri neler? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail füze savunma sistemi Hamas roketlerini durduramadı. Peki bu sistem nasıl çöktü? Özellikleri neler? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İSRAİL'İN "AŞILAMAZ" DENİLEN FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ DEMİR KUBBE

ABD'nin finansman desteğiyle geliştirilen Demir Kubbe'nin özellikleri nelerdir?

İsrail'in tartışmalı füze savunma sistemi Demir Kubbe'nin temelleri 2000'lerin başında Hizbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde atıldı. Birinci İntifada'da taş ve molotof kokteyli kullanan Filistinli direnişçiler, İkinci İntifada'da İsrail'in hava saldırılarına yanıt vermek için roketler kullandı. 2000-2005 yılları arasında devam eden İkinci İntifada sırasında Filistin tarafından gelen binlerce Kassam roketi, İsrail yönetimini kısa menzilli bir savunma sistemi geliştirmeye yönetti.

Çelik borulardan üretilmiş el yapımı Kassam roketleri büyük bir psikolojik etkiye yol açtı. ABD'nin finansman desteğiyle yürütülen projede ilk test atışı 2008 yılında gerçekleştirildi. 2011 yılında hizmete girdi. İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Rafael şirketince üretilen Demir Kubbe asgari 4, azami 70 kilometre menzile sahip. "Demir Kubbe" adı verilen kısa menzilli sistem, radar ve kameralarla çalışıyor, roket ve top mermilerini fırlatışından birkaç saniye içinde tespit ve imha ediyor.